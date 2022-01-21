Автоэксперт рассказал о последствиях езды с сугробом на машине

Российский автоэксперт Владимир Соловьев рассказал, почему так важно не лениться чистить от снега автомобиль и чем чревата езда с сугробом на крыше, даже и небольшого объема.

Так, наличие небольшого сугроба на крыше при незначительном торможении может закрыть весь обзор водителю, в том числе и на лобовом стекле. Это вполне может привести к аварийной ситуации на дороге.

«Машину нужно чистить всегда. Самое главное, что тот сугроб, который остался на крыше, даже при не самой резкой остановке закроет весь обзор, водитель окажется "слепым" на дороге в самый неподходящий момент. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», - рассказал эксперт Соловьев в интервью радио Sputnik.

С другой стороны, снег может помешать и другим участникам дорожного движения. Например, едущим следом за машиной с сугробом на крыше.

«Кроме того, если даже вы не дочистили сантиметров 10-15, при движении с высокой скоростью снег будет слетать с машины и мешать водителям, которые едут за вами. Те, кто провел не одну зиму за рулем, наверное, знают, что с больших фур, бывает, срываются даже льдины», - предупредил он.

Еще одним минусом езды со снежным и ледяным балластом на крыше является расход топлива и уменьшение маневренности.

«Если снег скапливается на крыше, его нужно удалить, чтобы машина не таскала лишний вес, не расходовала дополнительное топливо и оставалась в хорошей форме», - отметил автоэксперт.

Кроме того, автоэксперт заострил внимание, что «снижается дорожный просвет» при наличии снежного сугроба на крыше. При заезде на парковку это может стать существенной проблемой - «машина застрянет, она ляжет брюхом на снег, и колеса будут бесполезно вращаться».

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