Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт рассказал о последствиях езды с сугробом на машине

Марина Крижановская
06:04 21.01.2022
Это может причинить вред как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.
Автоэксперт рассказал о последствиях езды с сугробом на машине
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Российский автоэксперт Владимир Соловьев рассказал, почему так важно не лениться чистить от снега автомобиль и чем чревата езда с сугробом на крыше, даже и небольшого объема.

Так, наличие небольшого сугроба на крыше при незначительном торможении может закрыть весь обзор водителю, в том числе и на лобовом стекле. Это вполне может привести к аварийной ситуации на дороге.

«Машину нужно чистить всегда. Самое главное, что тот сугроб, который остался на крыше, даже при не самой резкой остановке закроет весь обзор, водитель окажется "слепым" на дороге в самый неподходящий момент. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», - рассказал эксперт Соловьев в интервью радио Sputnik.

С другой стороны, снег может помешать и другим участникам дорожного движения. Например, едущим следом за машиной с сугробом на крыше.

«Кроме того, если даже вы не дочистили сантиметров 10-15, при движении с высокой скоростью снег будет слетать с машины и мешать водителям, которые едут за вами. Те, кто провел не одну зиму за рулем, наверное, знают, что с больших фур, бывает, срываются даже льдины», - предупредил он.

Еще одним минусом езды со снежным и ледяным балластом на крыше является расход топлива и уменьшение маневренности.

«Если снег скапливается на крыше, его нужно удалить, чтобы машина не таскала лишний вес, не расходовала дополнительное топливо и оставалась в хорошей форме», - отметил автоэксперт.

Кроме того, автоэксперт заострил внимание, что «снижается дорожный просвет» при наличии снежного сугроба на крыше. При заезде на парковку это может стать существенной проблемой - «машина застрянет, она ляжет брюхом на снег, и колеса будут бесполезно вращаться».

Ранее другой автоэксперт Владимир Сажин в комментарии «Звезде» дал оценку эффективности уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД. По его словам, вступление в силу нового закона может снизить количество нарушений со стороны блогеров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:51 В стране и мире
«Вранье или безграмотность»: Захарова раскритиковала материал Госдепа о «дезинформации» РФ
05:03 В стране и мире
Российский посол считает голословными заявления США о «дезинформации» РФ по Украине
04:38 В стране и мире
Сенаторы США представили законопроект оказания военной помощи Украине по ленд-лизу
01:24 В стране и мире
Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым
23:00 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
Популярное
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Видео
Экстремальный холод и точность стрельбы: как проходят проверку БМП-3 для ВС РФ
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.