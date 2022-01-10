Автоэксперт оценил эффективность уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

Введение уголовной ответственности за регулярное нарушение правил дорожного движения может снизить количество происшествий с блогерами на дорогах. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил автоэксперт Владимир Сажин.

«Я надеюсь, что эти меры, которые будут предприняты для наведения порядка на дороге и безопасности дорожного движения, они повлияют на блогеров, которые неуважительно относятся к другим участникам дорожного движения и пропагандируют опасное движение», - сказал он.

Он отметил, что раньше за подобное поведение на дорогах самым суровым наказанием было лишение прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выявленное сотрудником полиции, либо за выезд на полосу встречного движения.

Уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения вступает в силу в России с понедельника, 10 января. Гражданам может грозить до трех лет лишения свободы в случае неоднократного выезда на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.