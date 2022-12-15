Командующий РВСН: ракетный полк Ясненского соединения с «Авангардом» заступит на дежурство 17 декабря

А уже сегодня ракетный полк в Тверской области заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе «Ярс», уточнил Сергей Каракаев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ракетный полк Ясненского ракетного соединения заступит на боевое дежурство с комплексом «Авангард» уже 17 декабря. Об этом в эфире программы «Между тем» сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

С его слов, задачи обеспечения новыми видами оружия и постановка его на дежурство обычно приходятся на конец года. В этом смысле 2022 год не стал исключением.

«Сегодня ракетный полк в Тверской области заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс". Непосредственно к нашему празднику, дню рождения ракетных войск, будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском ракетном соединении уже на комплекс "Авангард"», - заявил Каракаев.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов