Россия приступит к разработке нового ракетного комплекса мобильного базирования в 2023 году

© Фото: ТРК "Звезда"

В России в 2023 году начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. С его слов, новый комплекс будет обладать прорывными возможностями, обладать большей мобильностью, что позволит производить пуски из любых районов на территории страны.

«В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации», - рассказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Как отметил генерал-полковник, перевооружение РВСН на новые комплексы - одно из главных направлений сегодняшней деятельности. Этот процесс, отметил Каракаев, сопровождается улучшением характеристик ракет и их возможностей по преодолению существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Например, никакая ПРО не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет это делать еще десятилетия, отметил ранее командующий РВСН в эфире телеканала «Звезда».