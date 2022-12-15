Армия Каракаев: никакая ПРО в мире еще десятилетия не сможет противодействовать «Сармату» Максим Крюков © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет это делать еще десятилетия. Об этом в программе «Между тем» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. «Главная особенность - это система преодоления противоракетной обороны. Это, наверное, сегодня главное, с учетом имеющегося боевого оснащения и того, что сделано сегодня кооперацией промышленности. Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», - сказал он. Экспертное мнение и аналитика