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Каракаев рассказал о планах развития БПЛА в РВСН

Максим Крюков
00:25 16.12.2022
Генерал-полковник отметил, что РВСН не смогут обойтись без беспилотных летательных аппаратов, которые со временем будут только развиваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о взаимодействии РВСН и беспилотных летательных аппаратов, а также о том, как будет развиваться данное направление в ракетных соединениях.

«Мы ее сегодня называем малая авиация Ракетных войск стратегического назначения. Когда проходила разработка и изготовление нового ракетного комплекса Ярс, в данном ракетном комплексе была предусмотрена боевая машина боевого сопровождения, в составе которой находится беспилотный летательный аппарат, то есть соответствующий оператор с машиной развертывает систему охраны, в том числе запускает БПЛА, и дальше аппарат используется в различной степени необходимости для поддержания полка, дивизиона, находясь на полевых позициях», - сказал он в эфире программы «Между тем».

Он отметил, что задачами малой авиации являются разведка местности и метеорологических условий, а также противодействие диверсионно-разведывательным формированиям, подчеркнув, что «это лишь малый перечень того, что она может выполнять».

«И дальше нам без малой беспилотной авиации, наверное, не обойтись, поэтому и дальше она будет только развиваться», - добавил военачальник.

Кроме того, командующий РВСН объяснил, почему человек не доверит управление ракетой компьютеру. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень автоматизации и роботизации, главная роль в системе боевого управления столь грозным оружием отводится человеку. Каракаев уточнил, что автоматизация и роботизация всегда шли в ногу с развитием ракетного вооружения, и сегодня некоторые операции в системе управления самой ракеты выполняются автоматически.

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