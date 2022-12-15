WP узнал о планах США помочь Киеву создать «умные бомбы»

Так называемые «умные бомбы» смогут с высокой точностью нацеливаться на российские боевые позиции, пишет издание.

© Фото: White House, GlobalLookPress

Белый дом планирует поставить Украине оборудования для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в «умные бомбы». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназваных высокопоставленных американских чиновников.

«Администрация Байдена (Джо Байден, президент США. — Прим.ред.) планирует отправить Украине современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы"», — говорится в материале.

Так называемые «умные бомбы» смогут с высокой точностью нацеливаться на российские боевые позиции, отмечает издание. По данным WP, комплекты оборудования включают в себя устройства глобального позиционирования для обеспечения точности и могут крепиться к различным видам вооружения, создавая систему Joint Direct Attack Munition (JDAM). Американские военные, как уточняется, использовали эту технологию для бомб весом до 2000 фунтов (около 907 кг), обычно на бомбардировщиках и истребителях.

Ранее Франция объявила о намерении передать Киеву новую партию систем противовоздушной обороны. Она должна направиться на Украину в ближайшее время, заявила глава МИД страны Катрин Колонна.