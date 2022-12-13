В стране и мире Франция вскоре передаст Украине новую партию систем ПВО Сергей Лебедев Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена. © Фото: Vincent Isore, imago stock&people, GlobalLookPress Читайте нас на: Франция вскоре планирует поставить Украине новую партию систем противовоздушной обороны. Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна. «Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», - передает РИА Новости слова дипломата. Напомним, ранее газета Politico написала о том, что Франция неофициально признала отсутствие возможности поставлять вооружение Украине. Это якобы связано с истощением собственных запасов. В статье отмечалось, что французские власти рассчитывают исправить сложившуюся ситуацию «за счет гражданской помощи, организовав конференцию по украинской устойчивости». По данным издания, мероприятие планируется в декабре. Экспертное мнение и аналитика