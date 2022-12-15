В стране и мире В Британии сочли «сигналом» российское ядерное перевооружение Анна Касаткина Российское оружие способно достигать территории Соединенного Королевства, напомнила автор газеты Daily Mail. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Великобритании посчитали загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении «сигналом Западу». На событие обратило внимание издание Daily Mail. «Цель учений — послать сигнал Западу», — говорится в материале. Автор статьи также отметил, что российское оружие способно достигать территории Соединенного Королевства. В Калужской области в эти дни проводится ядерное перевооружение — на место «Тополей» в шахтные установки загружают ракеты «Ярс» (РС-24). Дальность действия ракеты составляет около 12 тысяч километров, отклонение от цели — не более 150 метров. Для иностранных систем противоракетной обороны она недосягаема. Экспертное мнение и аналитика