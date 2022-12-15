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В Британии сочли «сигналом» российское ядерное перевооружение

Анна Касаткина
07:51 15.12.2022
Российское оружие способно достигать территории Соединенного Королевства, напомнила автор газеты Daily Mail.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В Великобритании посчитали загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении «сигналом Западу». На событие обратило внимание издание Daily Mail.

«Цель учений — послать сигнал Западу», — говорится в материале.

Автор статьи также отметил, что российское оружие способно достигать территории Соединенного Королевства.

В Калужской области в эти дни проводится ядерное перевооружение — на место «Тополей» в шахтные установки загружают ракеты «Ярс» (РС-24). Дальность действия ракеты составляет около 12 тысяч километров, отклонение от цели — не более 150 метров. Для иностранных систем противоракетной обороны она недосягаема.

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