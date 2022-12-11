Минобороны РФ: в ЛНР уничтожены три группы украинских диверсантов

Также были уничтожены три минометных расчета украинских националистов.

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Российские Вооруженные силы уничтожили три группы украинских диверсантов, а также три минометных расчета в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских боевиков, пытавшихся переправиться через реку Днепр. Поражение произошло в районе населенного пункта Днепровское.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов