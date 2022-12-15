Украинские националисты выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Вооруженные формирования Украины выпустили 10 ракет из американской РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины

зафиксирован обстрел: 3.00 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее украинские националисты обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS базу отдыха в Мелитополе. В результате двое человек погибли, еще 10 пострадали.