Получили больше, чем потратили: чем закончился полувековой эксперимент ученых США в термоядерной энергетике

Американская лаборатория заявила всему миру, что им удалось вывести в плюс термоядерную реакцию. А значит, рывком приблизиться к давней мечте - созданию мощного альтернативного источника чистой энергии.

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О настоящем прорыве в термоядерной энергетике заявили американские ученые. Они провели эксперимент, в результате которого, как сообщается, в реакции синтеза удалось получить больше энергии, чем было затрачено. Проще говоря, вывести ее в плюс.

Сотрудник Администрации по национальной ядерной безопасности США Марв Адамс презентовал в эфире The Guardian результат, которого ученые, исследующие процессы термоядерного синтеза, ждали больше полувека.

«Сотни похожих опытов проводились и раньше. Однако теперь ученые впервые спланировали эксперимент так, чтобы термоядерное топливо сохраняло высокую температуру, необходимые плотность и объем для дальнейшего воспламенения и выделения большего количества энергии, чем от лазеров: около двух мегаджоулей на входе и около трех мегаджоулей на выходе, что в полтора раза больше», - заявил Марв Адамс.

Директор Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) Ким Будил отметил, что «термоядерное воспламенение в лаборатории - одна из самых значительных научных задач, когда-либо решаемых человечеством, и ее достижение - это триумф науки, техники и, прежде всего, людей».

Американская лаборатория заявила всему миру, что им удалось вывести в плюс термоядерную реакцию. А значит, рывком приблизиться к давней мечте - созданию мощного альтернативного источника чистой энергии.

«Ученые запустили кучу лазеров в топливную таблетку для ядерного реактора, и в результате термоядерного синтеза выделилось больше энергии, чем от самих лазеров. Это ярчайший пример того, чего можно добиться благодаря упорству», - сказал научный советник Белого дома Арати Прабхакар.

Доступная энергия, без вредных отходов - идея не давала покоя ученым давно. Но реакция слияния, лежащая в основе метода, оказалась куда более капризной, чем реакция деления. Здесь, на земле для нее нужны специальные условия. Над их созданием десятки лет трудятся в лабораториях по всему миру.

«Развитие термоядерной энергии позволит нам использовать ее для производства чистого электричества, транспортного топлива, источников энергии, тяжелой промышленности и многого другого», - сообщил министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм.

Теоретические основы еще в 50-ых годах прошлого столетия описали советские академики Андрей Сахаров и Игорь Тамм. И сейчас в основе международного проекта ИТЭР - российская технология магнитного удержания плазмы в токомаке. Приложили руку российские ученые и к сегодняшнему достижению.

«Дело в том ,что эта установка называется НИФ, строилась давно. Ее первый проект был 96 года, заработала в 2009 году. По замаху того времени технологий не существовало, и американское руководство сделало главное - они покупали людей, люди приезжали и делали то, что не существует. Выращивание монокристаллов, это команда, которая переехала из России того времени - периода распада - и эту технологию сделали, поэтому установка по сути интернациональная, вклад России там действительно есть», - рассказал профессор, директор Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Андрей Кузнецов.

Впрочем, наши ученые, как и положено людям науки, пока отнеслись к заявлению американских коллег осторожно. Отметили, что в расчеты следовало бы включить не только энергию, потраченную на лазеры, но и на остальное оборудование лаборатории. Да и полученный результат пока обладает лишь теоретической значимостью. Ведь полученная «избыточная» энергия эквивалентна всего 80-ти миллилитрам бензина.

«Здесь ученые смогли воспроизвести кусок того процесса, что происходит на солнце, в лабораторных условиях. Эта энергия не чистая, радиоактивные отходы все равно будут образовываться при любом термоядерном процессе, там большие нейтронные потоки, значит, вся конструкция этих установок будет облучена. Цена такого электричества будет высока. Сейчас в мире научились использовать энергию солнца напрямую, оно есть в 150 млн км от нас, там реактору и место. Использование возобновляемых источников энергии может дать дешевую, чистую энергию», - заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Заветное освоение далеких космических рубежей вряд ли удастся реализовать без таких технологий. Существующие виды жидкого топлива стали бы неподъемным грузом в галактических вояжах. Потому доступ к термоядерной «энергетической жиле» остается привлекательным не только для теоретиков, но и для практиков.

Даже промежуточные результаты расширяют исследовательские рамки и горизонты. В России этим задачам посвящена федеральная комплексная исследовательская программа, действие которой указом президента продлили до 2030 года.

Ранее Россия отправила катушку полоидального поля для термоядерного реактора во Франции. Катушка полоидального поля нужна для удержания плазмы в термоядерном реакторе ИТЭР. Термоядерный реактор ИТЭР возводят уже несколько десятков лет недалеко от Марселя. Катушку PF-1 весом 200 тонн изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе.