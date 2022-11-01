Проект века: РФ отправила катушку полоидального поля для термоядерного реактора во Франции

Катушка полоидального поля нужна для удержания плазмы в термоядерном реакторе ИТЭР. Термоядерный реактор ИТЭР возводят уже несколько десятков лет недалеко от Марселя. Катушку PF-1 весом 200 тонн изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Средне-Невском судостроительном заводе на понтоне в особом транспортировочном коробе - катушка полоидального поля. Ее вес - 200 тонн, диаметр - девять метров. По сути это сложнейший электромагнит с полупроводниками, создавали который 14 лет.

Понтон с уникальным оборудованием начинает медленно спускаться в Неву. Его конечный пункт назначения - Лазурный берег во Франции, где ученые из 35 стран мира вместе строят экспериментальный термоядерный реактор, 25 систем для которого создадут российские физики и инженеры. Задача установки - «приручить» энергию звезд, доказать возможность мирного промышленного использования термоядерной реакции синтеза.

«Бомбы все знают термоядерные, а вот реализовать управление солнечной плазмой в условиях Земли - и еще длительное, не импульсное - оказалось сложнейшей задачей. Россия здесь не только исполнитель, она инициатор всего этого направления», - отметил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по международным научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

На кадрах запечатлен процесс производства катушки для международного термоядерного реактора, ключевого элемента всей системы. В цехах Средне-Невского судостроительного завода на нее намотали шесть километров сверхпроводников, пропитали полимерными композитами, провели все необходимые испытания. Катушка, созданная для этого же проекта в Китае, на испытаниях «протекла» - пришлось переделывать. Наша без проблем выдержала все нагрузки. В реакторе ей придется «удерживать» плазму, раскаленную до 300 миллионов градусов.

«Она устанавливается на самом верху магнитной системы и участвует в управлении и удержании плазмы. Создает уникальные магнитные поля, несет огромные токи - это сверхпроводящая система. То, что сделано, - это уникально, ценнейший вклад России в проект ИТЭР», - поделился старший советник гендиректора Международной организации ИТЭР Александр Алексеев.

Важно, что Россия продолжает участвовать в проекте по созданию международного термоядерного реактора даже в условиях санкций, в нашем оборудовании оказалось заинтересовано все мировое сообщество.

По условиям международных соглашений, наша страна получит 100% технологий, реализованных в проекте. А значит, мы сможем использовать весь бесценный опыт по созданию безграничного источника энергии, что будет безопаснее и куда эффективнее атомных электростанций.

Уже в ближайшее время катушка отправится в морское путешествие. Пройдет через Балтику, Атлантику, Средиземное море и прибудет в порт Марселя примерно через месяц. Запустить экспериментальный термоядерный реактор с уникальным российским оборудованием планируют в 2025 году.