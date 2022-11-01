ОПК ОПК ОПК

Проект века: РФ отправила катушку полоидального поля для термоядерного реактора во Франции

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
17:42 01.11.2022
Катушка полоидального поля нужна для удержания плазмы в термоядерном реакторе ИТЭР. Термоядерный реактор ИТЭР возводят уже несколько десятков лет недалеко от Марселя. Катушку PF-1 весом 200 тонн изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Средне-Невском судостроительном заводе на понтоне в особом транспортировочном коробе - катушка полоидального поля. Ее вес - 200 тонн, диаметр - девять метров. По сути это сложнейший электромагнит с полупроводниками, создавали который 14 лет.

Понтон с уникальным оборудованием начинает медленно спускаться в Неву. Его конечный пункт назначения - Лазурный берег во Франции, где ученые из 35 стран мира вместе строят экспериментальный термоядерный реактор, 25 систем для которого создадут российские физики и инженеры. Задача установки - «приручить» энергию звезд, доказать возможность мирного промышленного использования термоядерной реакции синтеза.

«Бомбы все знают термоядерные, а вот реализовать управление солнечной плазмой в условиях Земли - и еще длительное, не импульсное - оказалось сложнейшей задачей. Россия здесь не только исполнитель, она инициатор всего этого направления», - отметил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по международным научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

На кадрах запечатлен процесс производства катушки для международного термоядерного реактора, ключевого элемента всей системы. В цехах Средне-Невского судостроительного завода на нее намотали шесть километров сверхпроводников, пропитали полимерными композитами, провели все необходимые испытания. Катушка, созданная для этого же проекта в Китае, на испытаниях «протекла» - пришлось переделывать. Наша без проблем выдержала все нагрузки. В реакторе ей придется «удерживать» плазму, раскаленную до 300 миллионов градусов.

«Она устанавливается на самом верху магнитной системы и участвует в управлении и удержании плазмы. Создает уникальные магнитные поля, несет огромные токи - это сверхпроводящая система. То, что сделано, - это уникально, ценнейший вклад России в проект ИТЭР», - поделился старший советник гендиректора Международной организации ИТЭР Александр Алексеев.

Важно, что Россия продолжает участвовать в проекте по созданию международного термоядерного реактора даже в условиях санкций, в нашем оборудовании оказалось заинтересовано все мировое сообщество.

По условиям международных соглашений, наша страна получит 100% технологий, реализованных в проекте. А значит, мы сможем использовать весь бесценный опыт по созданию безграничного источника энергии, что будет безопаснее и куда эффективнее атомных электростанций.

Уже в ближайшее время катушка отправится в морское путешествие. Пройдет через Балтику, Атлантику, Средиземное море и прибудет в порт Марселя примерно через месяц. Запустить экспериментальный термоядерный реактор с уникальным российским оборудованием планируют в 2025 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
МИД РФ: Киев должен гарантировать неиспользование «зернового коридора» в военных целях
18:25 В стране и мире
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
18:18 В стране и мире
Клишас: введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуально
16:59 В стране и мире
Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»
16:18 В стране и мире
Twitter начал помечать аккаунты контролируемых Киевом украинских СМИ
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.