«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена

Политолог, Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал «Звезде» переговоры российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена, которые состоялись в ночь на пятницу, 31 декабря. Лидеры государств беседовали в течение 50 минут. Переговоры проводились по инициативе Москвы.

Позже в пресс-службе Кремля уточнили, что разговор президентов носил откровенный и деловой характер, был полезен обоим сторонам.

Так, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Кроме того, в ходе переговоров президенты сошлись на том, что, в частности, результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, которые исключают продвижение НАТО на восток и размещения угрожающих систем вооружения у границ РФ.

«Мне кажется хорошо, что такой диалог состоялся. Думаю, что уже сложилась определенная традиция такого разговора двух президентов, когда эти они проходят в деловом и откровенном формате. Полагаю, этот разговор был не очень приятным для обоих собеседников, поскольку, конечно, точки зрения расходятся», - подчеркнул Кортунов.

Политолог отметил важность того, что оба президента в ходе разговора зафиксировали свои «красные линии».

«И я надеюсь, что они проведут консультации со своими сотрудниками для того, чтобы попытаться уточнить, чего можно все-таки достичь в следующих переговорах. То есть, в какой степени можно добиться компромисса по тем вопросам, которые их беспокоят. Это, конечно, хорошо. Было бы хуже, если этот разговор не состоялся», - заявил Кортунов.

Комментируя возможность введения новых санкций США в отношении РФ, политолог отметил, что они давно являются одним из инструментов американской внешней политики.

«Санкции частично заменили традиционную дипломатию. Думаю, это реальность не изменится в обозримом будущем. Во время разговора Путина и Байдена незримо присутствовал третий собеседник в лице американского конгресса. И если ему покажется, что Байден оказался слишком мягким и уступчивым, то он попытается вмешаться в процесс», - подчеркнул эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры в Женеве с Соединенными Штатами состоятся 10 января, альтернативы этой дате в настоящий момент нет.