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Восемь управляемых ракет: кадры боевой работы ЗРК «Тор» в зоне спецоперации

Дария Сенникова
06:10 15.12.2022
Боевая машина комплекса оснащена автоматом сопровождения целей и способна самостоятельно вести их поиск и обнаружение. Но решение осуществлять пуск ракет или нет остается за расчетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне специальной военной операции работают российские зенитные ракетные комплексы «Тор». На счету одного из расчетов уже 50 уничтоженных вражеских целей.

Вспышка от пуска ракеты расчерчивает ночное небо. Умная система ЗРК сопроводила снаряд на всем маршруте до цели. Националисты хотели уничтожить одну из боевых позиций, но атака была предотвращена. Начальник расчета «Тора» рассказал, как удалось поразить цель с одного пуска.

«Подлетает к цели, и в радиусе 8 метров происходит подрыв. Осколочно-боевые части поражают воздушную цель. На счету расчета боевой машины порядка 50-ти сбитых воздушных целей за все время СВО», - рассказал с позывным «Кочевник».

Противник обычно бьет реактивными снарядами. Нередко на территорию пытаются залететь и беспилотники. Шансов на выживание у разведывательных аппаратов противника нет. «Тор» создает вокруг себя невидимый, неприступный купол, обнаруживая даже такие малые, как беспилотники, цели в радиусе 32-х километров. Все, что попадает в зону действия комплекса, сбивается мощным вооружением.

В боекомплекте «Тора» данной модификации - восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд. Интервал между пусками - и того меньше.

Массированные атаки будут отражены. Боевая машина комплекса оснащена автоматом сопровождения целей и способна самостоятельно вести их поиск и обнаружение. Но решение осуществлять пуск ракет или нет - за расчетом.

В зоне спецоперации «Торы» еще и сопровождают колонны на маршах. Комплекс, несмотря на мощную начинку, мобилен.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» умеет высокую проходимости, способен преодолевать рвы до метра, при этом не теряя скорости. По асфальтированной дороге машина способна развивать скорость до 70 км/ч. Он на гусеничном шасси, поэтому и такая высокая мобильность.

При необходимости «Тор» может вести огонь с ходу. Зенитный ракетный комплекс является одним из лучших в своем классе в мире. В зоне спецоперации и приграничных территориях экипажи работают круглосуточно, предотвращая воздушные атаки на боевые позиции подразделений и мирное население.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в зоне спецоперации. На записи показан процесс заряжания пусковой установки, на борту которой виднеется надпись «Ночная ведьма». ЗРК прикрывают наши подразделения и стратегические объекты от ударов с самолетов и вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

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