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«Вранье или безграмотность»: Захарова раскритиковала материал Госдепа о «дезинформации» РФ

Анна Берестовая
05:51 21.01.2022
Мария Захарова отреагировала на заявления Госдепа о «дезинформации» РФ по Украине.
«Вранье или безграмотность»: Захарова раскритиковала материал Госдепа о «дезинформации» РФ
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала выпущенный накануне Госдепом США материал, посвященный якобы существующей дезинформации со стороны РФ по Украине. По ее словам, в тексте документа присутствуют некоторые пассажи «нечеловеческой лжи и глупости».

Дипломат саркастично окрестила «шедевром» попытку властей США выставить фейком утверждение Москвы о том, что передислокация войск РФ на территории страны является передислокацией войск РФ на территории страны. Более «впечатляющим», как она указала, может быть только американский тезис об отсутствии достоверных сообщений, касающихся угроз со стороны правительства Украины для русского и русскогоговорящего населения.

«Разве можно считать угрозой личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: " Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине"», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как, опять же саркастически, заметила Захарова, Госдеп, конечно же, не замечает никакого окружения России базами НАТО. Тем более, никаких обещаний не расширять Североатлантический Альянс на восток ведь «не было дано». По ее словам, американские дипломаты «гениально» выкрутились в данном вопросе: озвучив, что на соседство с НАТО из 20 тысяч километров сухопутной границы Российской Федерации приходится лишь 1,2 тысячи километра.

«Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в Государственном департаменте США объявили, что американская сторона продолжит направлять Украине военную помощь. В ближайшие недели было обещано провести новые поставки вооружения.

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