Канада возобновила действие санкций в отношении турбин для «Северного потока»

Североамериканская страна приняла данное решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и теперь оно больше не служит заявленной ранее цели.

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Канада приняла решение восстановить действие ограничительных мер в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток» в связи с «изменившимися обстоятельствами». Об этом заявили министр иностранных дел Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.

Оборудование находилось на ремонте на заводе немецкой компании Siemens Energy в Канаде и в июне по просьбе правительства ФРГ, которая планировала восстановить поставки газа из РФ, было выведено из-под рестрикций.

«С учетом того, что [президент России Владимир] Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу "Северного потока-1", а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», - говорится в совместном заявлении глав министерств, которое было опубликовано в Twitter.

Также отмечается, что североамериканская страна приняла данное решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и теперь оно больше не служит заявленной ранее цели.

«Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, немецкими и другими европейскими союзниками», - добавили Жоли и Уильямс.

Ранее в «Газпроме» заявили, что антироссийские санкции мешают решить ситуацию с ремонтом турбины Siemens. Санкции против России блокируют поставку отремонтированной турбины и ставят под угрозу подачу газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток». По данным госкорпорации, Канада из-за санкций без согласия «Газпрома» после ремонта отправила двигатель №073 в Германию и выдала документы на вывоз турбины фирме Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.