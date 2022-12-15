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Сейм Польши признал Россию «поддерживающей терроризм» страной

Ян Брацкий
03:05 15.12.2022
Резолюция сейма является символической и ни к чему не обязывает, обычно такие документы призваны обратить внимание властей на какую-то проблему.
Сейм Польши признал Россию «поддерживающей терроризм» страной
© Фото: GRZEGORZ KRZY, ZEWSKI, FOTONEWS, Globallookpress
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Польский парламент принял резолюцию о признании России страной, «поддерживающей терроризм». За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, 226 парламентариев вообще не приняли участие в голосовании.

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», - цитирует ТАСС текст документа.

Авторы резолюции припомнили катастрофу малазийского «Боинга» в июле 2014-го года и правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010-го, не забыв возложить ответственность за эти события на Москву.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не будут включать Россию в список стран-пособников терроризма, это решение является окончательным. До этого глава Белого дома Джо Байден ответил коротким «нет» на вопрос журналиста, считает ли президент необходимым причислить Россию к странам - спонсорам терроризма.

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