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Российским военным в зоне СВО отправили сто тонн новогодних подарков

Сергей Лебедев
03:01 16.12.2022
Отправка была организована по инициативе сотрудников промышленных предприятий и их детей в рамках акции «Всегда рядом».
© Видео: ТРК "Звезда", gutenev_vv/Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В минувшую среду Союз машиностроителей отправил российским военным на передовую в зону проведения специальной операции 100 тонн сладкого груза. Отправка 40 тысяч новогодних подарков в рамках акции «Всегда рядом» была организована по инициативе сотрудников промышленных предприятий и их детей.

«Решили порадовать наших солдат на передовой. Это покажет, что мы рядом с ними и ими гордимся. Мы очень ждем их здоровыми и с победой», - сказа председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он также отметил, что Союз машиностроителей России с первых дней СВО вместе с Лигой содействия оборонным предприятиям проводит благотворительную акцию «Всегда рядом». В рамках акции предприятиями в области высокотехнологичных отраслей и ОПК и их работниками на спецсчете собрано около 400 миллионов рублей. 300 из них направлены на помощь бойцам, переселенцам из Донбасса, а также непосредственно жителям освобожденных территорий.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова вручила подарки детям в Херсонской области. Она посетила школу-интернат для детей, имеющих заболевания дыхательных путей, и больницу с детьми-отказниками. 

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