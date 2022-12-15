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Шестьсот случаев массовой стрельбы за год: как в США борются с шутингом и вооружают школьных учителей

Семен Лавров
Ярослава Конценко
22:47 15.12.2022
Согласно официальным данным, в 2022 году более четырех тысяч подростков были убиты или ранены в результате шутинга.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: WFAA, YouTube
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Оглядываясь на трагедии со стрельбой в школе Ньютауна, власти Соединенных Штатов до сих пор пытаются решить проблему свободного оборота огнестрельного оружия.

«Я борюсь за запрет штурмового оружия и обойм большой емкости. Память жертв Ньютауна — и всех жертв насилия с применением огнестрельного оружия — требует не меньшего», - заявил Джо Байден.

Подобные заявления делаются практически после каждой подобной трагедии. Однако проблема остаётся, и эффект получается обратный. Теперь в городе Келлере, Техас, учителям и школьному персоналу собираются начать выдавать оружие. Большинство в совете крупнейшего школьного округа штата поддержало данное решение.

 «Как можно не дать кому-то возможность защитить ваших детей в ключевой момент?», - спрашивает член правления Независимого школьного округа Келлера Майк Янг.

Сторонники закона называют поводом последний случай в Техасе. В мае этого года один из учеников школы  расстрелял более 20 человек. Именно поэтому некоторые учителя попросили обеспечить их оружием, чтобы они могли дать отпор преступнику до приезда полиции.

Согласно официальным данным, в 2022 году более четырех тысяч подростков были убиты или ранены в результате шутинга. Только с начала года в соединенных штатах зарегистрировано более 600 таких случаев.

«Еще очень много нужно сделать: усилить закон о защите от чрезвычайных ситуаций, усилить закон о запрете продажи огнестрельного оружия лицам, которые имеют признаки угрозы окружающим, улучшить систему проверки личных данных. И нужно запретить штурмовые винтовки, магазины большой емкости, самодельное оружие, которое является огромной проблемой для правоохранительных органов», - заявил сенатор Ричард Блументал.

В Филадельфии, где последний случай массового расстрела был всего несколько месяцев назад, вооруженных огнестрельным оружием людей можно встретить даже на заправках. Американский телеканал Fox рассказал историю владельца АЗС, который нанял охрану, чтобы при очередном случае ограбления дать соответствующий отпор.

«Мы устали от всего этого: грабежи, продажа наркотиков, вымогательство. От всего, чем занимаются здесь группировки. Они подталкивают нас нанять охрану высокого уровня. Я хочу, чтобы мои сотрудники, мое имущество, мои покупатели были в безопасности», -рассказал владелец автозаправки Нил Патель.

На участившиеся случаи применения оружия остро реагируют и в рядах полицейских. Интересную статистику приводит The New York Times. Согласно публикации издания, стражи порядка часто переходят на службу из либеральных штатов в те, где разрешены жёсткие меры в отношении преступников.

Однако школы - не единственное место, где в США происходят случаи шутинга. В мае этого года в Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в церкви. Офис шерифа округа Оранж сообщил о нескольких пострадавших.

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