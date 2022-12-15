Появилось видео нападения осужденного на полицейских в суде в Челябинской области

© Видео: СК РФ по Челябинской области © Фото: СК РФ по Челябинской области

В Челябинской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который в суде после оглашения приговора напал на конвоиров. Он обвиняется в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили СК РФ по Челябинской области, мужчина успел выбежать из помещения суда. Задержали его после применения полицейскими табельного оружия. Также в ведомстве опубликовали кадры нападения.

Напомним, ранее стало известно, что 40-летний осужденный в Карабашском городском суде ударил одного из полицейских металлическим предметом и попытался напасть на второго.

Один из конвоиров госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения.