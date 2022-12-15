В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в суде

Один из полицейских госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

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В Челябинской области 40-летний осужденный в здании Карабашского городского суда напал на сотрудников конвойной службы. Инцидент случился после оглашения мужчине обвинительного приговора.

Злоумышленник ударил одного из полицейских металлическим предметом и попытался напасть на второго. В ответ стражи порядка применили огнестрельное оружие, сообщает МВД Медиа.

«Один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение», - говорится в публикации.

Нападавшего под конвоем направили в медицинское учреждение для оказания помощи. Позже его отправят в СИЗО.

Напомним, летом в Ростове-на-Дону мужчина напала на полицейского. Кроме того, он ранил судебного пристава у здания Пролетарского районного суда.