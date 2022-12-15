«Она, несомненно, будет»: Байден пообещал миру новую пандемию

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Мир неминуемо столкнется с новой пандемией. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступая на американо-африканском саммите в Вашингтоне. Глава Белого дома напомнил о поставленных в африканские страны 231 млн доз вакцин и инвестициях в их производство на местах.

«Борясь с распространением COVID-19, мы продолжаем создавать более надежные системы здравоохранения, институты и наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам, чтобы быть уверенными, что мы наилучшим образом подготовлены к решению проблем здравоохранения, включая новую пандемию, а она, несомненно, будет», - цитирует ТАСС заявление Байдена.

С его слов, партнерство США и Африки является «ключом к успеху» для всего мира. Белый дом продолжит развивать и улучшать инфраструктуру Африки, пообещал 46-й президент США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране составляет около 35% в неделю. В ответ на замечание главы государства об эпидемиологической ситуации в стране отчиталась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что эпидситуация в России напряженная. По ее словам, свиной грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и на данный момент является превалирующим. При этом четыре российские вакцины полностью противостоят распространяемым в стране заболеваниям.