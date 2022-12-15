Дюмин представил Путину предложения по развитию промышленности

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Для достижения технологического суверенитета России в будущем необходим запуск кластерной инвестиционной платформы. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Владимира Путина заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

В совещании также принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Промышленность». Он доложил президенту о том, что в регионе уже есть опыт развития и внедрения подобных проектов, и рассказал о механизмах поддержки инновационных предприятий.

«Важно уже сейчас определиться не только с первым пулом проектов, но и с теми, которые уже в ближайшее время усилят и продолжат эту работу. Речь о проектах регионального бизнеса, которые хорошо знают главы субъектов и профильные министры. Это позволит правительству России обеспечить принцип долгосрочного прогнозирования, в том числе и финансового. Предложенные налоговые льготы - это еще и выпадающие доходы. Это тоже надо учитывать в долгосрочном периоде. Соответствующая работа будет организована на площадке Комиссии по направлению промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли», - сказал Дюмин.

Он также добавил, что к представленной кластерной инвестиционной платформе необходимо привязать все действующие инструменты развития. По словам чиновника, речь идет обо всей экосистеме поддержки научно-технологического развития.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него глава государства заявил, что у российской экономики есть финансовые ресурсы. По его словам, необходимо повысить их доступность для проектов новой экономики.