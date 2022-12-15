Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть

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России не нужно занимать за рубежом деньги, так как у страны крепкий платежный баланс. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти. Финансовые ресурсы у нашей экономики есть. Надо повысить их доступность для проектов новой экономики», - сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. По его словам, западные страны хотят в сжатые сроки смять нашу экономику.

Также враги РФ мечтают обвалить национальную валюту, спровоцировав разрушительную инфляцию. Но этот расчет, как отметил президент, не оправдался.