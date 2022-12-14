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Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Анна Назайкина
14:39 14.12.2022
Документ подписали президент республики Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.
Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
© Фото: pspresident-ksgov.net
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Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Европейский союз. Об этом говорится на сайте президента республики Вьосы Османи.

«14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в новейшей истории нашего Косово - в истории нашей республики. С одной стороны, мы подаем заявку на членство в Евросоюзе, а с другой стороны, отмечаем годовщину основания нашей армии», - говорится в сообщении.

Вместе с лидером самопровозглашенного Косово под документом поставили подписи глава правительства Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.

«Мечты становятся реальностью только тогда, когда предпринимаются действия... Мы полны решимости добиться успеха. Сегодня мы делаем исторический шаг, чтобы Европейский союз как можно скорее продвинулся к историческому решению», - подчеркивается на сайте президента.

Ранее корреспондент «Звезды», который находится рядом с линией разграничения в сербском поселке Рашка, рассказал о том, как развивается противостояние между Сербией и Косово.

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