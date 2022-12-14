В стране и мире Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС Анна Назайкина Документ подписали президент республики Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. © Фото: pspresident-ksgov.net Читайте нас на: Власти непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Европейский союз. Об этом говорится на сайте президента республики Вьосы Османи. «14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в новейшей истории нашего Косово - в истории нашей республики. С одной стороны, мы подаем заявку на членство в Евросоюзе, а с другой стороны, отмечаем годовщину основания нашей армии», - говорится в сообщении. Вместе с лидером самопровозглашенного Косово под документом поставили подписи глава правительства Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. «Мечты становятся реальностью только тогда, когда предпринимаются действия... Мы полны решимости добиться успеха. Сегодня мы делаем исторический шаг, чтобы Европейский союз как можно скорее продвинулся к историческому решению», - подчеркивается на сайте президента. Ранее корреспондент «Звезды», который находится рядом с линией разграничения в сербском поселке Рашка, рассказал о том, как развивается противостояние между Сербией и Косово. Экспертное мнение и аналитика