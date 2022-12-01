Озаряя ночное небо: кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Ракета несла космические аппараты в интересах Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Появились кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» Воздушно-космическими силами России. Она несла космические аппараты в интересах Минобороны РФ.
Пуск ракеты-носителя выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области 1 декабря. На кадрах можно с разных ракурсов увидеть, как ракета взмывает в небо.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты-носителя с космическим аппаратом, выполнявшегося 28 ноября. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.