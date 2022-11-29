Огненный вихрь: кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах оборонного ведомства с Государственного испытательного космодрома Минобороны России (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
«Работы прошли штатно. Боевой расчет показал свою решительность и смелость. Задача выполнена», - отметил начальник 1-ого Государственного испытательного космодрома МО РФ Николай Башляев.
В расчетное время космический аппарат, которому присвоен порядковый номер «Космос-2564», был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС России.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.