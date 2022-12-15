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В Мариуполе полностью восстановлена система электроснабжения

Семен Лавров
18:35 15.12.2022
Из соображений безопасности к сети не подключены лишь те дома, в которых на момент ремонтных работ не было хозяев.
В Мариуполе полностью восстановлена система электроснабжения
© Фото: Jens Büttner, dpa, GlobalLookPress
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Российские энергетики полностью восстановили систему электроснабжения Мариуполя, пострадавшую в ходе боевых действий. Об этом Telegram-каналу «Донбасс решает» рассказал начальник Мариупольского РЭС ГУП ДНР «РЭК» Андрей Чистяков.

По его словам, исключение составляют только те дома, в которых на данный момент отсутствуют жители. Из-за того что у электриков не было возможности проверить в них проводку, подключать их к сети не стали, чтобы избежать риска коротких замыканий.

«Такие дома мы не подключали, потому что не знаем, что там внутри с электропроводкой, с электрооборудованием», - сказал Чистяков.

Помимо местных энергетиков в Мариуполе сейчас работают четыре бригады из Санкт-Петербурга, а в августе этого года город посетил глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Ранее в компании заявили, что для восстановления энергосистемы ДНР и ЛНР в регионы отправлено около 800 специалистов и 280 единиц спецтехники.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе своего ноябрьского визита в новые регионы заявил о ведущихся в Мариуполе работах по восстановлению 1 250 домов. При этом 150 объектов, по словам чиновника, на тот момент были уже сданы. 

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