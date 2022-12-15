Летают гильзы и гранаты: как в Приморье готовят военнослужащих к боям в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки военнослужащих Восточного военного округа к боям в зоне специальной военной операции. Занятия по огневой и тактической подготовке проходят на полигоне в Приморье под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики СВО.

На видеозаписи военнослужащие ведут огонь из автоматов и гранатометов РПГ-7. Тренировки проходят как днем, так и ночью. В описании к видео сказано, что военнослужащие отработали навык перемещения в «двойках» и «тройках», скрытного передвижения в лесистой местности, а также действия при встрече с противником.

Также Минобороны опубликовало кадры подготовки танкистов в Свердловской области. Стрельба из боевых машин велась на дистанции до двух километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов