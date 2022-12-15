Звуки выстрелов в морозной тишине: кадры подготовки танкистов в Свердловской области

Стрельба из боевых машин велась на дистанции до двух километров по мишеням, имитирующим группы пехоты, долговременные огневые точки и огневые позиции орудий противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Свердловской области наводчики танков Т-72 сдали итоговые экзамены перед отправкой в зону специальную военную операции. Министерство обороны РФ показало кадры подготовки российских военнослужащих к будущим сражениям. На заснеженном полигоне движутся танки, а звуки выстрелов нарушают морозную тишину.

В описании к видео сказано, что танкисты вели огонь по мишеням на дистанции до двух километров. Занятия с военнослужащими проходят в интенсивном режиме, под руководством опытных инструкторов и с учетом особенностей проведения спецоперации.

Между тем, в Козельском ракетном соединении в Калужской области провели загрузку очередной, второй за неделю, межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Подробно об этом рассказала корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов