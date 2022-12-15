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С ранением под огнем врага: в Симферополе открыли мемориальную доску Герою России

Анна Назайкина
17:24 15.12.2022
Владислав Дорохин, оказавшись в окружении, подорвал гранатами себя и украинских националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Симферополе открыли мемориальную доску Герою России, погибшему в ходе специальной военной операции по защите народных республик Донбасса.

Колонна бронетехники бойца Черноморского флота Владислава Дорохина попала под массированный артобстрел украинских националистов. Боевая машина Дорохина была подбита.

Несмотря на ранение, он под минометным огнем оказал помощь раненым товарищам и помог им эвакуироваться из боевой машины. Сам Дорохин остался в БТР и прикрывал отход сослуживцев, пока у него не закончился боекомплект.

После этого он из автомата продолжал вести огонь по врагу. Дорохин попал в окружение и, сымитировав сдачу в плен, подорвал двумя гранатами себя и окруживших его украинских боевиков.

Мемориальную доску установили на стене симферопольской гимназии в память о подвиге ее выпускника, получившего звание Героя России посмертно.

В минувший четверг, 8 декабря, российский лидер Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил Героям России медали «Золотая Звезда». Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества.

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