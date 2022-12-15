Глава МО Британии не исключил поставок Киеву крылатых ракет Storm Shadow

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Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес не исключил возможности поставок Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, однако на данный момент нет окончательного решения, предстоит обсуждение с Киевом.

«Я не собираюсь заниматься предположениями... Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», - сказал британский министр в беседе с Times Radio.

Кроме того, он указал на то, что Британии необходимо пополнить свои запасы боеприпасов и ПТРК в связи с активными поставками вооружения Киеву.

Также Уоллес подчеркнул, что у Британии нет намерения нападать на Россию, но она намерена продолжать помогать Украине.

«Наша работа состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя», - заявил он.

В конце марта глава британского оборонного ведомства попался на удочку пранкеров из России Вована и Лексуса. Они позвонили по видеосвязи Уоллесу от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Глава МО Соединенного Королевства рассказал об участии Лондона в милитаризации Украины.