Глава МО Британии не исключил поставок Киеву крылатых ракет Storm Shadow
Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес не исключил возможности поставок Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, однако на данный момент нет окончательного решения, предстоит обсуждение с Киевом.
«Я не собираюсь заниматься предположениями... Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», - сказал британский министр в беседе с Times Radio.
Кроме того, он указал на то, что Британии необходимо пополнить свои запасы боеприпасов и ПТРК в связи с активными поставками вооружения Киеву.
Также Уоллес подчеркнул, что у Британии нет намерения нападать на Россию, но она намерена продолжать помогать Украине.
«Наша работа состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя», - заявил он.
В конце марта глава британского оборонного ведомства попался на удочку пранкеров из России Вована и Лексуса. Они позвонили по видеосвязи Уоллесу от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Глава МО Соединенного Королевства рассказал об участии Лондона в милитаризации Украины.