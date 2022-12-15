Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?

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Евросоюз сам виноват в том, что позволил вести Соединенным Штатам политику деиндустриализации Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера - Соединенных Штатов - прямо ведет к деиндустриализации Европы», - заявил глава страны.

Он также обратил внимание на то, что в голосе Европейского союза, который пытается предъявить какие-либо претензии США, звучат слова обиды. Однако ЕС сам виноват, что позволил Вашингтону вести подобную политику.

«Хочется в этой связи спросить: "А вы что хотели?" Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» - сказал Путин.

В ходе данного заседания президент также поднял вопрос экономического давления на Россию. По его словам, против нашей страны развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Однако совместными усилиями правительства, предпринимателей и всех граждан России удалось справиться с ситуацией.