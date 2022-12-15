МО РФ: на Донецком направлении ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции
На Донецком направлении российские войска продолжают наступление и заняли новые выгодные рубежи и позиции, заявил на брифинге 15 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) пытались восстановить положение войск в районах Северного и Красногоровки, но все контратаки украинских боевиков были отражены. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные безвозвратные и санитарные потери неприятеля составили около 30 человек. Из военной техники были уничтожены украинский бронетранспортер и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье, а в районе Павловки уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. Суточные потери неприятельских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными.
На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении Софиевки. В личном составе неприятельские войска потеряли до 35 своих бойцов. Кроме того, украинская сторона понесла потери в живой силе на Краснолиманском направлении. Уничтожено более 40 украинских боевиков.
Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов