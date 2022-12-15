МО РФ: на Донецком направлении ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции

Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля, добавили в Минобороны.

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На Донецком направлении российские войска продолжают наступление и заняли новые выгодные рубежи и позиции, заявил на брифинге 15 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) пытались восстановить положение войск в районах Северного и Красногоровки, но все контратаки украинских боевиков были отражены. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные безвозвратные и санитарные потери неприятеля составили около 30 человек. Из военной техники были уничтожены украинский бронетранспортер и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье, а в районе Павловки уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. Суточные потери неприятельских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении Софиевки. В личном составе неприятельские войска потеряли до 35 своих бойцов. Кроме того, украинская сторона понесла потери в живой силе на Краснолиманском направлении. Уничтожено более 40 украинских боевиков.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов