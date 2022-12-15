В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8
Кроме того, ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Яблоновки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Николаевки сбит украинский вертолет Ми-8. Также представитель российского оборонного ведомства отчитался об успехах наших сил ПВО. По словам Конашенкова, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
В районе Купянска российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов. Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов