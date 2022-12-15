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«Тюльпан» для боевиков: как расчет самоходного миномета помогает пехоте на Запорожском направлении

Александр Федорчак
06:40 15.12.2022
Самоходный миномет 2С4, более известный как «Тюльпан», создавался советским конструкторами в конце 60-х годов. Орудие калибром 240 мм эффективно зарекомендовало себя в разных вооруженных конфликтах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минометный расчет Восточного военного округа (ВВО) прибывает на огневую позицию. Первым делом нужно снять маскировочную сеть с самоходного орудия. Дальше необходимо узнать, как далеко от наших позиций находится противник. Координаты определяет старший топогеодезист-оператор самоходной минометной батареи с позывным «Амур».

«Наводимся по небесному светилу вот этими приспособлениями. После выставляем нужный нам угломер. Наводимся на орудие. Даем угломер командиру орудия. Он уже дает команду наводчику. После они осуществляют наведение в цель. Чтобы выполнить весь комплекс мероприятий, нам необходимо где-то 3-3,5 минуты», - рассказал военнослужащий.

После координаты по рации передают наводчику самоходной установки. Снаряды автоматически подаются в миномет. Дальше - работает наводчик.

Самоходный миномет 2С4, более известный как «Тюльпан», создавался советским конструкторами в конце 60-х годов. Орудие калибром 240 миллиметров эффективно зарекомендовало себя в разных вооруженных конфликтах. И даже сейчас, спустя почти 55 лет, аналогов этой установки в мире нет.

Этот миномет способен выстрелить на 19 километров. Именно столько сейчас до линии соприкосновения. Боекомплект рассчитан на 20 фугасных или 10 активно-реактивных снарядов. Наша самоходная установка заряжена активно-реактивными.

Эту установку используют бойцы ВВО на Запорожском направлении. Самоходный миномет в основном используют во время наступления. Он способен не только прицельно бить по большому скоплению противника, но и уничтожать бетонные укрепления разной сложности.

«Работаем по укрытой пехоте. Разбиваем долговременные огневые сооружения. Выявленные огневые точки. Работаем в поддержку пехоте. Всегда поддерживаем их с миномета», - поделился командир расчета самоходной минометной установки с позывным «Ангара».

С момента обнаружения цели до выстрела проходит меньше пяти минут. Тяжелая 230-килограммовая мина с грохотом вылетает из ствола. После того, как снаряд улетел точно в цель, расчет спешно сворачивает установку и отправляется в укрытие.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне спецоперации. Разведку целей, корректировку огня и контроль поражения осуществляют расчеты беспилотников.

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