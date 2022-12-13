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Мощный ответ: как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне СВО

Дария Сенникова
07:10 13.12.2022
Разведку целей, корректировку огня и контроль поражения осуществляют расчеты беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые расчеты гаубиц Д-20 показали свои оборудованные позиции и рассказали об особенностях ведения огня по позициям националистов. До огневых точек противника не больше шести километров. Осколочно-фугасные снаряды ложатся точно в цель. На этот раз украинские националисты лишились кочующего миномета. 

«Прикрываем нашу пехоту. Вчера отработали достаточно хорошо, по некоторым районам на пять баллов», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Феррари».

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения - на расчетах беспилотников. Задача артиллеристов - быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент. Здесь военнослужащие, которые прошли цикл одиночной подготовки и боевого слаживания. 

«Для меня сейчас все интересно, все ново, на гражданке я не был с этим никак связан. И с коллективом мне нравится работать», - признался номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «Добрый».

Позиция, откуда ведется контрбатарейная борьба и огонь по пытающемуся атаковать противнику - новая, ее обустройство еще не закончено. Расчет сам все строит, отдыхать некогда.

«Здесь люди взрослые, знают для чего сюда пришли, чем им нужно заниматься», - отметил номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «База».

У расчета должны быть не только скрытые от противника места для ночевок, приема пищи, важнее - чтобы были и укрепленные, замаскированные траншеи, в которых в случае обстрела со стороны врага могут укрыться до девяти человек. 

Расчет должен укрыться после каждого выстрела - на случай ответного огня. Тишина в ответ может быть обманчивой, поэтому ожидание длится несколько минут. После чего они снова готовят орудие к бою. Д-20 давно зарекомендовала себя точным и надежным помощником. На каждый артналет националистов российские военнослужащие могут дать мощный ответ. Ведь на них - огневая поддержка тех, кто на передовой, а значит и весомый вклад в исход боестолкновения.

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