Пожар вспыхнул на экстренно севшем в новосибирском аэропорту самолете
Экипаж совершил вынужденную посадку из-за отказа силовой установки.
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Самолет Ан-12 загорелся в аэропорту Толмачево в Новосибирске после вынужденной посадки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Экипаж совершил вынужденную посадку в 12.57 (08.57 мск) из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в районе четвертого двигателя.
«Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили ТАСС в аэропорту.
Ранее в Китае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту воздушного судна находилось 122 человека.