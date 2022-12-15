FT: российский миллиардер купил Maybach для запчастей

Газета Financial Times рассказала о том, как действуют российские миллиардеры и бизнесмены в условиях санкций.

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Один из российских миллиардеров купил два автомобиля Maybach, один из который пойдет на запчасти. Сообщается, что ранее он хотел приобрести Mercedes, однако из-за санкций сделать это не удалось.

Кроме этого россияне рассказали, как и они действуют в условиях санкционных ограничений и параллельного импорта. Наиболее интересно ситуация складывается у тех, кто занимается ввозом и торговлей санкционной продукции и руководит компаниями, зависящими от поставок товаров иностранного производства. По словам одного из них, прибыль от импорта контрабандной продукции достаточно высока, чтобы всегда находить пути ее ввоза в Россию.

В качестве примера один из миллиардеров привел Иран, который уже давно находится под санкциями.

«Посмотрите на Иран. Они все делают сами. У них есть свои собственные цепочки поставок, и если у них нет запчасти, они покупают ее на черном рынке», — приводит газета Financial Times слова миллиардера.

Ранее власти США обвинили четырех граждан РФ в контрабанде передовой электроники и оборудования для производства квантовых компьютеров, а также гиперзвукового и ядерного оружия. Они отправляли санкционные товары с помощью сети подставных фирм и банковских счетов в других странах.