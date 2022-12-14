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В США обвинили четырех россиян в закупке санкционной продукции

Максим Крюков
00:53 14.12.2022
Американские власти утверждают, что граждане РФ закупали передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, которое используется при разработке квантовых компьютеров, а также гиперзвукового и ядерного вооружений.
В США обвинили четырех россиян в закупке санкционной продукции
© Фото: nyed.uscourts.gov
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Власти Соединенных Штатов Америки обвинили четырех российских граждан в приобретении продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Об этом свидетельствуют данные из опубликованных в электронной базе суда Восточного округа Нью-Йорка материалов.

Фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова, которые «покупали и переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах».

«Начиная по меньшей мере с 2017 года, подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США для российских конечных потребителей», - говорится в документах.

Однако в материалах не уточняется, где в настоящий момент находятся обвиняемые. Обвинения россиянам предъявили еще в сентябре, но обнародованы они были только сейчас.

Американские власти утверждают, что граждане РФ закупали передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, которое используется при разработке квантовых компьютеров, а также гиперзвукового и ядерного вооружений. Гринин, по мнению властей США, является основным подозреваемым. Отмечается, что он направлял закупленную электронику в азиатские и европейские страны, после чего электрооборудование попадало в Россию.

Ранее стало известно, что США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA для потребителей в России и Китае. Сумма сделок составляет сотни миллионов долларов. Отмечается, что в рамках преступной схемы подозреваемые и их сообщники работали через подставные организации с целью совершения финансовых операций с компанией PDVSA, чтобы скрыть их от финансовых учреждений США.

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