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Губернатор и военком Подмосковья помогут российскому бойцу с реабилитацией после плена

Андрей Аркадьев
13:27 15.12.2022
Мать военнослужащего связалась во время прямого эфира с главой Подмосковья.
Губернатор и военком Подмосковья помогут российскому бойцу с реабилитацией после плена
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и военный комиссар Алексей Астахов пообещали матери российского бойца Нине Нестеровой помочь с реабилитацией ее сына после украинского плена, сообщает телеканал «360°».

Женщина связалась с Воробьевым во время прямого эфира на радио Sputnik. По словам жительницы Подмосковья, Сергей Нестеров был мобилизован и отправлен в зону специальной военной операции в октябре. В ноябре стало известно, что военнослужащий оказался в плену. Уже 6 декабря российского бойца вернули в результате обмена. Всего в тот день с подконтрольной Киеву территории было возвращено 60 военнослужащих.

Как утверждает Нестерова, освобожденный боец физически истощен и у него не видит правый глаз. Воробьев пообещал помочь и передал слово находящемуся на связи Астахову.

«Сегодня-завтра с Сергеем Нестеровым обязательно встретимся. Военный билет уже, можно считать, восстановлен. Мы его в ближайшее время привезем и передадим. По паспорту и другим документам мы организуем взаимодействие с соответствующими службами», - доложил военком.

Астахов пообещал организовать мужчине прием у врача. Об итогах поездки доложат лично Воробьеву.

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