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Роскосмос сообщил об отсрочке выхода в открытый космос Прокопьева и Петелина

Елизавета Потейчук
14:35 25.11.2022
В настоящее время проводится анализ сбоя работы системы, сообщили в корпорации.
Роскосмос сообщил об отсрочке выхода в открытый космос Прокопьева и Петелина
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение прекратить работы по подготовке к выходу в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Такая мера связана с неполадками со скафандром. В Роскосмосе добавили, что в настоящее время проводится анализ сбоя работы системы.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу», - приводит RT сообщение корпорации.

Ранее, 18 ноября, российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился почти шесть с половиной часов. Во время пребывания в открытом космосе Прокопьев и Петелин подготовили радиатор для дооснащения «Науки» и смонтировали на модуле средства крепления крупногабаритных объектов.

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