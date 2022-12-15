В стране и мире Губернатор Калининградской области заявил, что в регион едут зимовать немцы Анна Касаткина Жители Германии хотят сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал Антон Алиханов. © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости Читайте нас на: Жители Германии едут на зимовку в Калининградскую область из-за высоких цен на жилищно-коммунальные услуги дома. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Антон Алиханов. «Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», - сказал глава региона. Алиханов добавил, что на сложившейся ситуации могут заработать деньги жители области, сдающие квартиры в аренду. Ранее о своем желании стать «зимним домом» для европейцев заявили Турция, Греция и Египет. Так, Турция ждет приезда зимой около миллиона немецких туристов. Экспертное мнение и аналитика