В стране и мире МИД РФ: поставки Украине систем Patriot повысят риск втягивания армии США в конфликт Анна Назайкина Мария Захарова также напомнила западным странам, что все вооружения, которые они поставляют Киеву, являются для ВС РФ законной военной целью. © Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Поставки Украине систем Patriot повысят риск втягивания америкнаской армии в конфликт. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова также напомнила западным странам, что все вооружения, которые они поставляют на Украину, являются для ВС РФ законной военной целью. «Не секрет, что поставляемое странами Запада на Украину оружие постоянно утекает на черные рынки», - добавила она. Экспертное мнение и аналитика