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Виктор Бут заявил, что хотел бы побывать в зоне спецоперации

Анна Назайкина
10:22 15.12.2022
Также он рассказал, что, находясь в тюрьме, подолгу не получал новостей из России, что было особенно тяжело.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Виктор Бут, который недавно был освобожден из американской тюрьмы, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что хотел бы побывать в зоне спецоперации.

«Хотелось бы, конечно, но посмотрим, как представится возможность», - сказал он.

Напомним, Бута арестовали в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Позже его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы, в общей сложности он находился в заключении почти 15 лет.

Он рассказал, что, находясь в тюрьме, подолгу не получал новостей из России, что было особенно тяжело. Посольство подписывало его на российские газеты, однако доставка порой занимала от трех недель до полугода.

«Самое главное, особенно в Америке, - это отсутствие новостей с родины. Очень тяжело оперативно их получать... Ребятам, когда такие события происходят, как СВО, очень трудно получить достоверную информацию. Если бы наши агентства сделали какую-то рассылку по e-mail, это было бы неплохо», - добавил Бут.

Также он сообщил, что его адаптация после американской тюрьмы проходит успешно, а Новый год он отметит в кругу семьи.

В прошлый четверг, 8 декабря, предпринимателя обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен проходил в аэропорту Абу-Даби. Уже 12 декабря Виктор Бут стал членом Либерально-демократической партии России.

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