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Новак: один банк Венесуэлы уже в процессе интеграции с платежной системой «Мир»

Максим Крюков
00:44 15.12.2022
По словам вице-премьера РФ, Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в латиноамериканской стране.
Новак: один банк Венесуэлы уже в процессе интеграции с платежной системой «Мир»
© Фото: Максим Дурнев, РИА Новости
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Российская Федерация и Республика Венесуэла работают над проектом использования российских платежных инструментов в латиноамериканском государстве, при этом один венесуэльский банк уже находится в процессе интеграции с платежной системой «Мир». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании межправкомиссии двух стран.

«Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе технической интеграции с платежной системой "Мир" проводится уже венесуэльским банком», - передает его слова РИА Новости.

В июне 2022 года глава Центробанка южноамериканской страны Калисто Ортега Санчес сообщал агентству, что Венесуэла рассчитывает, что уже в текущем году система «Мир» начнет свою работу.

В начале октября египетская газета «Аш-Шурук» сообщала, что российская платежная система «Мир» может заработать в Египте уже в ближайшее время. Согласно источникам египетской газеты, на решение об операциях с российской валютой не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за возможных санкций Соединенных Штатов.

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