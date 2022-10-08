Платежная система «Мир» может заработать в Египте в ближайшее время

Согласно египетскому изданию, в ближайшие дни в стране будет внедрена система «Мир», а в банках и на туристических курортах начнутся операции с российской валютой.

© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress

Российская платежная система «Мир» может заработать в Египте уже в ближайшее время. Об этом сообщает египетская газета «Аш-Шурук».

«Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аш-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни», - передает РИА Новости со ссылкой на египетское издание.

Согласно источникам египетской газеты, на решение об операциях с российской валютой не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за возможных санкций Соединенных Штатов.

Ранее торговцы из Турции опасались, что из-за проблем с платежной системой Российской Федерации «Мир» новый туристический сезон может оказаться под угрозой срыва. Представители бизнеса в Турции обратились к властям с требованием решить проблему в ближайшее время.