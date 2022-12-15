Четырнадцать федеральных проектов: РГО подвело итоги работы за 2022 год

За этот год Русское географическое общество провело 14 крупных федеральных экспедиций, в которых участвовало 400 человек: военных, поисковиков, ученых.

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По этой трассе могут летать сумасшедшие, самоубийцы или русские пилоты. Так о трассе «Аляска-Сибирь» говорил космонавт, генерал авиации Алексей Леонов. Все вместе - это 15 аэродромов. На них самолеты, которые по ленд-лизу поставляли Советскому союзу Соединенные Штаты Америки садились, заправлялись и летели дальше на Запад, к передовой. Сейчас часть из объектов реконструировали, но многие после войны оказались заброшены. На Чукотке, в Якутии и Красноярском крае. Туда и отправилась экспедиция Русского географического общества, чтобы узнать, в каких условиях совершали свой каждодневный подвиг летчики и техники на Крайнем Севере.

Вместе с ними в экспедиции участвовали команда кинематографистов «Скайфест», которая сняла документальный фильм о воздушной трассе. После его премьеры американская кинокомпания попросила перевести ленту на английский язык, чтобы показать в Соединенных Штатах.

«Ребята отработали в самых невероятных условиях, потому что даже когда мы находили обломки самолетов, для того чтобы выбрать место посадки - казалось бы, вот оно ровное, но ничего подобного, - потому что это и болота, и даже в горах», - рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Скайфест» Александр Морев.

Сегодня в Москве, в штаб квартире Русского географического общества собрались те, кого обычно в столице не застать. И уж совсем редко их можно встретить всех вместе. В горах, на море, за полярным кругом и на жарком юге - они побывали в самых отдаленных уголках страны. И теперь российские путешественники, волонтеры, поисковики, ученые подводят итоги года. Этот встречу здесь назвали днем экспедиций и туризма.

За этот год РГО провело 14 крупных федеральных экспедиций, в которых участвовало 400 человек: военных, поисковиков, ученых. Все чаще привлекаются волонтеры и медиаволонтеры. Сегодня исследователи подводят итоги экспедиций и строят планы на 2023 год.

«Наши экспедиции - это всегда комплекс различных проектов, фактически это наука, это прокладка новых туристических маршрутов, это привлечение молодежи в эту работу и, конечно, популяризация географического, культурного, исторического потенциала нашей страны», - заявил заместитель исполнительного директора всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Сергей Корлыханов.

Это еще один масштабный проект. Уже десять лет Русское географическое общество занимается очисткой Арктики. Миссия особой важности - спасти уникальную экосистему острова Кильдин в Баренцевом море. Он находится в полутора километрах от Большой земли. Живописные ландшафты портят горы ржавого металлолома. Этот мусор оставили после себя проживающие когда-то на острове полярники, военные, синоптики. Экспедиция возвращает природе первозданную красоту.

«Там есть очень много интересного. Есть объекты, которые используются для обоснования особо охраняемых объектах. Т.е. концентрация животных, большое биоразнообразие, объекты эстетической ценности, растения красных книг», - отметил эколог, старший научный сотрудник СПбГУ Игорь Попов.

Еще одна экспедиция проходила в Калининградской области. Ученые изучали историю Балтийской крепости. В 1945-м там размещались воинские подразделения. В прошлом году специалисты и добровольцы Русского географического общества и центр современной истории восстановили разрушенные временем кирпичные воздуховоды и дымоходы на ее валах и отсканировали более восьми с половиной гектаров территории.

«В следующем сезоне мы планируем приступить непосредственно к тому, что скрыто под водой. На сегодняшний день сделана 3Д-модель крепости, почти закончили работу. Вся эта работа для того, чтобы люди могли совершить какой-то виртуальный тур по крепости. И узнать о крепости», - поделился руководитель экспедиции «Тайны янтарного края» Андрей Иванов.

Водолазная команда Константина Богданова сумела найти и опознать почти все суда, затонувшие в Финском заливе 80 лет назад. Погружения были сложными, потому что корабль лежит на судовом ходу, на фарватере. Чтобы обеспечить безопасность, приходилось закрывать определенные районы и менять маршрут движения грузовых судов.

«Мы продолжили работу, посвященную кораблям. И с каждого корабля были подняты судовые колокола - рынды. Эти колокола были отреставрированы. И основная идея была в том, чтобы они заново зазвучали спустя 80 лет», - сказал руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой победы» Константин Богданов.

А еще команда Константина Богданова разработала эскиз памятника в честь погибшего экипажа. В него включены те самые колокола, поднятые со дна. Монумент планируют установить в следующем году в Кронштадте.

Ранее статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Николай Панков отметил высокую роль проектов Русского географического общества. По его словам, они стали традицией в Вооруженных силах РФ, а также за их пределами. В качестве примеров он привел уникальные исследования в Арктике и на Дальнем Востоке, на внешних островах Финского залива, на Курилах, а также первый этап комплекса посттравматических мероприятий Триумфальной арки Пальмиры в Сирийской Арабской Республике.