Замминистра обороны Панков: проекты РГО вроде «Географического диктанта» стали традициями в ВС РФ
Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков отметил высокую роль проектов Русского географического общества. По его словам, они стали традицией в Вооруженных силах России, а также за их пределами.
«Отмечу, что проекты Русского географического общества "Географический диктант" и "Ночь географии" стали традицией не только в Вооруженных силах, но и широко за их пределами, в обществе в целом, и за пределами границ нашей страны. Более того, данные проекты уже стали ожидаемыми событиями в нашей жизни, так как их основная цель - не столько оценить уровень географической грамотности, сколько повысить интерес к знаниям о России и, следовательно, к географии», - заявил Панков на заседании координационного совета Центра содействия реализации проектов Русского географического общества.
Панков отметил, что в России ежегодно для развития географического образования и создания среди народа устойчивого позитивного отношения к достижениям отечественной географии организовываются комплексные экспедиции, медиакампании и массовые просветительские мероприятия, производятся очень интересные, содержательные научно-популярные фильмы, выпускаются географические издания, проводятся образовательные акции, дискуссионные клубы, формируются молодежные клубы, развиваются географические интернет-проекты, создаются интерактивные музеи и так далее.
В качестве примеров он привел уникальные исследования в Арктике и на Дальнем Востоке, на внешних островах Финского залива, на Курилах, а также первый этап комплекса посттравматических мероприятий Триумфальной арки Пальмиры в Сирийской Арабской Республике.
Ранее в МО РФ заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов